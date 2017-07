Riksarkivet vil ikke utlevere Beredskapstroppens 22.-juli forklaringer

– Det var mange i beredskaps­troppen som i etterkant av 22. juli-kommisjonens arbeid følte at deres versjon ikke fullt ut var kommet ut, sier sjef for Beredskaps­troppen, Helge Mehus til NRK.

Melhus sier til kanalen at troppen har skjult identitet, men garanterer for at han selv og ni av dem som jobbet den 22. juli, ønsker at forklaringene skal offentliggjøres.

Dokumentene som inneholder forklaringene, er hos Riksarkivet, som ikke ønsker å utlevere informasjonen.

«De er dokumenter som 22. juli-kommisjonen utarbeidet for sin egne interne saksbehandling. De har heller ikke vært sendt ut fra kommisjonen. De kan dermed unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven § 14 første ledd», heter det i et avslag om innsyn fra 28. juni.

Ifølge NRK mener også Riksarkivet at informanter i andre saker kan bli skremt fra å fortelle sannheten dersom Beredskaps­troppens forklaringer leveres ut.

Riksarkivet ønsker ikke å uttale seg om saken og henviser til Kulturdepartementet, som er klageinstans.

– Hvis vi mottar en klage, skal vi umiddelbart gå inn i saken å vurdere grundig om forklaringene nå kan offentliggjøres. Tiden som har gått og det at tjenestemennene selv samtykker til offentliggjøring, er momenter i vurderingen, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen.

