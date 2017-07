Halvparten sier nei til profitt på velferd

Partiet har gått hardt ut mot dem de omtaler som velferdsprofitører, og en av partiets valgkampsaker er å hindre at det tas ut profitt fra alle velferdstjenester som er helt eller delvis finansiert av staten, skriver Avisenes Nyhetsbyrå.

– Vi har stått ganske alene i saken på Stortinget, dette burde være en vekker for mange. Folk flest er enig med oss, sier stortingsrepresentant for SV Torgeir Knag Fylkesnes om undersøkelsen Ipsos MMI har gjort for partiet.

Mens halvparten svarer at det er galt at «eiere av velferdstjenester som barnehage og barnevern kan ta ut profitt når inntektene kommer fra skattepenger eller foreldrebetaling», sier 25 prosent at de synes det er riktig.

Høyres Kristin Vinje lar seg ikke imponere av undersøkelsen og synes spørsmålet som er stilt, er veldig ledende.

– Ved å bruke ord som profitører tenker folk negativt. De tenker ikke over hva det egentlig vil si. Private bidrar til et mangfold vi trenger, også i velferdssystemet, sier hun.

