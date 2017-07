Laveste antall asylsøkere siden 90-tallet 

Utlendingsdirektoratet (UDI) mener de lave asylankomstene utfordrer deres beredskap.

– Vi må tilbake til 90-tallet for å finne lavere ankomst av asylsøkere. Den nedbyggingen vi må gjennomføre som resultat av dette, gjør oss sårbare for nye svingninger, sier UDI-direktør Frode Forfang, som varsler store endringer for UDI.

Mottakskapasiteten er bygd ned i takt med at antall beboere har gått ned. Forfang sier dette har skapt utfordringer for driftsoperatører og kommuner.

De aller fleste asylsøkerne som kom til Norge mellom januar og juni, var fra Eritrea og Syria.

(©NTB)