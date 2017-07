Streikefare ved Bodø lufthavn

LO Stat og Spekter mekler på vegne av Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Falck Brann og Redning. Blir de ikke enige, blir det streik ved Bodø lufthavn fra mandag 10. juli klokka 10.00. I praksis vil all sivil flytrafikk stoppe.

LO Stat skriver i en pressemelding at streikefaren er stor, og at lønnstilbudet fra Falck er langt under hva de vil akseptere.

– Falck krever at vi skal godta dårligere lønn og arbeidsvilkår enn kollegene våre på andre flyplasser i Norge. Vi aksepterer ikke store forskjeller og urettferdighet på jobben, sier Ruben Frendal, tillitsvalgt i Falck.

Falck har siden 1. august 2016 hatt ansvaret for brann og redning ved Bodø lufthavn. 14. desember var det også mekling. Da fikk de ansatte økt grunnlønnen med 5,5 prosent, opplyser kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter til NTB.

– Nå krever de ytterligere 8 prosent i dette lønnsoppgjøret, noe som er mye mer enn andre i Norge, som har landet på 2,4 prosent, sier Larsen.

– Vi beklager sterkt den usikkerheten meklingen medfører for reisende, og vi håper at vi finner en løsning hvor vi unngår streik, legger han til.

