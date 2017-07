Flyplassmekling på overtid – fortsatt streikefare i Bodø

Like før klokken 1 natt il lørdag – én time etter at fristen gikk ut – opplyser mekleren til NTB at partene jobber videre. LO Stat og Spekter mekler på vegne av Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Falck Brann og Redning ved Bodø lufthavn.

– Vi jobber alltid for å finne en løsning, men må samtidig erkjenne at vi ikke har kommet noen vei så langt, sa forhandlingsleder Øystein Gudbrands i LO Stat tidligere fredag.

Lønnstilbudet fra Falck ligger langt under hva LO Stat og NTL kan akseptere, og er hovedgrunnen til konflikten.

– Falck krever at vi skal godta dårligere lønn og arbeidsvilkår enn kollegene våre på andre flyplasser i Norge. Vi aksepterer ikke store forskjeller og urettferdighet på jobben, sier Ruben Frendal, tillitsvalgt i Falck.

Falck har siden 1. august i fjor hatt ansvaret for brann- og redningstjenesten ved Bodø lufthavn. Falck vant kontrakten med Avinor etter anbud. 14. desember var det også mekling og streikefare ved Bodø lufthavn.

– At vi er i mekling igjen viser at saken er helt fastlåst, sier Tor Erik Granum i NTL.

Spekter har et håp om enighet.

– Vi går inn og håper på en konstruktiv mekling. Vi håper at partene kommer til enighet slik at vi unngår en streik, sa kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter til NTB før forhandlingene startet.

Blir ikke Spekter og LO Stat enige, blir det streik ved Bodø lufthavn fra mandag 10. juli klokka 10.00. I praksis vil all sivil flytrafikk stoppe opp til og fra Bodø lufthavn fra samme tidspunkt.

