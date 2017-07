To skadd i knivepisode på Sinsen i Oslo

– Den ene mannen er lettere skadd og utskrevet fra Ullevål sykehus. Helsetilstanden til den andre mannen, som fortsatt ligger på sykehuset, er foreløpig ukjent. Men det er ingen indikasjon på at han er alvorlig skadd, opplyser vaktleder Trine Mårstøl ved krimvakta i Oslo til NTB lørdag kveld.

De to vil bli avhørt når helsetilstanden til mannen tillater det, og politiet vil foreløpig ikke ut med detaljer om hendelsesforløpet.

Politiet kom raskt til stedet og fikk kontroll over situasjonen, etter at de fikk melding om et slagsmål med bruk av kniv i Sinsenveien lørdag morgen. Hendelsen mellom de to mennene, den ene i slutten av 40-årene og den andre i 20-årene, skjedde i en oppgang til et bygg. Den ene av dem ble knivstukket i halsen.

Politiet opplyste til NTB at de har opprettet sak og kommer til å etterforske hendelsen videre.

Det var en forbipasserende som meldte ifra til politiet om hendelsen. Politiet tror ikke det var flere involvert i hendelsen enn de to, som antas å ha kranglet seg imellom.

