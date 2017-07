24-åring bak Blå-skyting fremstilles for fengsling tirsdag

Det får NTB opplyst ved krimvakta i Oslo politidistrikt.

Den siktede 24-åringen erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse, men ikke for drapsforsøk. Han sier at han skjøt spontant – men ikke for å drepe. Han har forklart at han avfyrte skuddene fordi han ikke fikk komme inn på utestedet natt til søndag.

– Han har holdt i et våpen. Han har skutt med våpenet. Og så har han hatt en slik vinkling på våpenet at det ikke er egnet til å kunne medføre at noen mister livet, sier mannens forsvarer, advokat Tor Even Gjendem.

Ingen av personene som ble skutt, er alvorlig skadd.

24-åringen er tidligere straffedømt for blant annet grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile, ifølge VG. I 2013 ble mannen dømt for ulovlig kjøp og bruk av våpen, skriver avisa. Mannen skjøt ifølge dommen ut av et vindu i en bygård på Frogner som vendte ut mot veien. Ingen ble skadd i hendelsen.

I 2013 ble han også dømt for en knivstikking utenfor Blitz-huset i Oslo. Da ropte han og en kamerat ifølge dommen «sieg heil» og ukvemsord mot blitzerne, før det oppsto et slagsmål.

