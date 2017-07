Hafslund-styret takker igjen nei til tilbud fra Oslo kommune

Dette er andre gang på en måned at styret i Hafslund ber aksjonærene takke nei til tilbudet fra Oslo kommune, skriver Aftenposten.

– Styret anser de underliggende verdiene i selskapet for å være vesentlig høyere enn tilbudsprisen, heter det i en børsmelding fra styret.

Oslo kommune ønsker å kjøpe samtlige aksjer i Hafslund, men har så langt ikke lykkes. Tilbudet fra kommunen er på 96,75 kroner per aksje. Sparebank 1 Markets konkluderte i sin verdivurdering at verdi per aksje ligger på 139 kroner etter dagens verdi, og 168 kroner dersom man tar utgangspunkt i forventede fremtidige kontantstrømmer, ifølge børsmeldingen.

Nå vil styret la retten fastsette prisen. Oslo kommune og Fortum eier allerede 91,29 % av stemmene og 87,83 % av aksjene i selskapet, skriver Aftenposten.

Dermed kan de tvangsinnløse de gjenværende aksjene, og retten avgjør kjøpesummen.

– Til tross for usikkerheten knyttet til utfallet av en rettslig prosess, og den forsinkelse det vil medføre for oppgjør til aksjonærene, er det styrets samlede vurdering på det nåværende tidspunkt at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sier Hafslund ASAs styreleder Birger Magnus.

