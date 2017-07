Hydro overtar aluminiumsselskapet Sapa

– Hydro bekrefter nå sin posisjon som verdens ledende, integrerte aluminiumsselskap. Med sterke produksjonsenheter og kompetanse fra gruvevirksomhet til sluttprodukter, styrker denne avtalen vår strategiske retning, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Partene er enige om en kjøpesum som verdsetter Sapa til 27 milliarder kroner.

– Etter mer enn tre års vellykket samarbeid er det nå et naturlig tidspunkt for Orkla å overlate eierskapet til Hydro. Etableringen av Sapa har vært en suksesshistorie, og med Hydro som eier får Sapa en god industriell plattform for videre utvikling. For Orkla er salget en naturlig konsekvens av vår strategi om å bli et rendyrket merkevareselskap, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Må godkjennes

Siden etableringen av Sapa JV i 2013 har selskapet mer enn tredoblet resultatet og blitt et verdensledende selskap innen bearbeidede aluminiumsprofiler. Samarbeidet som ble inngått mellom Sapa, Orkla og Hydro, inneholdt bestemmelser om felles eierskap i minst tre år.

Salget er avhengig av godkjenning fra konkurransemyndighetene i blant annet EU, Kina, Brasil, Canada og Tyrkia. Orkla regner med at dette vil være på plass i løpet av året.

Fullt eierskap for Hydro

Transaksjonen betyr at Hydro får fullt eierskap i den globale lederen av ekstruderte aluminiumsløsninger, noe som gjør Hydro til et ledende selskap i den globale aluminiumsindustrien.

– Sapa har lyktes i å restrukturere driften og løfte lønnsomheten og er nå godt posisjonert for å fortsette reisen som en del av Hydro, med sikte på enda høyere verdiskapning gjennom satsing på markedssegmenter som gir økt merverdi gjennom teknologi og kompetanse, sier Brandtzæg.

Statlig støtte

Staten eier 34,26 prosent av Hydro, og statsminister Erna Solberg (H) er svært positiv til oppkjøpet av Sapa.

– Jeg vil gratulere Norsk Hydro og Sapa med en spennende norsk og industriell løsning. Det vil bidra til at Norsk Hydro styrker sin posisjon som et av verdens ledende aluminiumsselskaper, sier statsministeren.

Historisk dag for Hydro

På pressekonferansen til Norsk Hydro mandag sa konsernsjef Svein Richard Brandtzæg at dette er en historisk dag for Hydro.

– Med Sapa har vi en plattform til å bli en av de aller største og ledende innen aluminium. Samarbeidet vil gjøre at vi kommer nærmere markedet og kundene, det gjør at vi kan reagere raskere og optimalisere arbeidet vårt, sier Brandtzæg.

Både Hydro-aksjen og Orkla-aksjen steg på Oslo Børs mandag formiddag. Orkla steg med litt over 2 prosent, Norsk Hydro med drøyt 1 prosent.

