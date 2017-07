Meningsmåling: Kan bli vanskelig for KrF 

I en meningsmåling utført av InFact for Vårt Land, går Miljøpartiet De Grønne over sperregrensen med 0,6 prosentpoeng til 4,1 prosent, og ville dermed fått sju mandater på Stortinget, like mange som SV har i dag.

Høyre går fram 0,6 prosentpoeng til 27,1 prosent, mens Venstre igjen er under sperregrensen med en oppslutning på 3,5 prosent, en nedgang på 0,3 prosentpoeng. KrF får 4,6 prosent, ned 0,2 prosentpoeng. Dette resultatet ville gjort det umulig for KrF å regjere med Høyre og Venstre.

– Vi vil fortsatt regjere med Erna som statsminister. Jeg tror at når vi ser snittet på målingene, så skal det mye til at MDG kommer over. Det vil bli mye jevnere enn det ser ut til akkurat nå, sier 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Blant de andre partiene i målingen får Senterpartiet 13 prosent, en økning på 1,2 prosentpoeng. Arbeiderpartiet får 31,9 prosent (-0,5), Frp får 11,9 prosent (-0,6). SV står på stedet hvil med 4,5 prosent og Rødt får 2,8 prosent (-0,7).

