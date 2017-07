Fem lettere skadd da turistbuss veltet i Nordland

Alle passasjerene er ute av bussen, ifølge operasjonssentralen i Nordland politidistrikt. De fem skadde ble fraktet til legevakten på Hamarøy for sjekk.

Bussen fraktet italienske turister, og det var i alt 51 personer om bord inklusive sjåfør og en tolk. De uskadde turistene ble fraktet til et grendehus i nærheten.

Politiet fikk melding om ulykken på fylkesvei 81 ved Elsbakk klokken 11.21 tirsdag. Årsaken var at bussjåføren forsøkte å svinge unna en møtende lastebil på en smal vei.

–Sjåføren har forklart at han la seg ut til siden i møte med en lastebil, og at veiskulderen ga etter slik at bussen veltet, sier operasjonsleder Ina Selfors hos politiet i Nordland til NTB.

Politiet var rundt klokka 12.15 i ferd med å avslutte sitt arbeid på stedet, og rekvirerte en storbergingsbil for å ta hånd om bussen. Veien var da åpen med manuell dirigering på stedet.

(©NTB)