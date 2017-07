Kvinne siktet for å ha knivdrept ektemannen på Grefsen i Oslo

Politiet kom til adressen i 23.30-tiden tirsdag og pågrep kvinnen like etter, opplyste Kjetil Moen, fungerende leder for seksjonen for alvorlig kriminalitet i Oslo-politiet, på en pressekonferanse onsdag.

–De to involverte bodde på samme adresse. Til stede på denne adressen var også to gutter i tenårene, som er siktedes sønner. De blir tatt hånd om av sin familie, sier Moen.

Han opplyser at politiet har etterforsket saken gjennom natten, og de har forsøkt å avhøre siktede i løpet av natt til onsdag.

–Men det har ikke latt seg gjøre, sier han.

Den drapssiktede kvinnen er ikke tidligere straffedømt. Hun har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer.

Leiligheten der knivstikkingen skjedde ligger i Kjelsåsveien på Grefsen. Avdøde er en mann i midten av 30-årene som er utenlandsk statsborger.

