Tenåringssønn var vitne til knivdrap på Grefsen i Oslo

– Den ene av de to tenåringssønnene var vitner til deler av hendelsen, og det var også han som meldte fra til politiet om knivstikkingen, sier fungerende leder for seksjonen for alvorlig kriminalitet, Kjetil Moen, i Oslo-politiet til NTB.

Ifølge Moen var begge kvinnens sønner i leiligheten da hendelsen skjedde.

– Det er foreløpig uklart om også den andre sønnen var vitne, legger Moen til.

Det var 23.32 tirsdag at politiet fikk melding om knivstikking i Kjelsåsveien på Grefsen i Oslo.

Mannen var fortsatt i live da nødetatene ankom leiligheten rundt midnatt, men han døde av skadene kort tid etter. Politiet vil foreløpig ikke kommentere om de fikk snakket med mannen før han døde.

Ikke avhørt

Kvinnen, som er norsk statsborger og i slutten 40-årene, ble pågrepet like etterpå. Den avdøde ektemannen er i 30-årene og utenlandsk statsborger. Det er uklart om han har familie i Norge.

– Politiet forsøkte å avhøre kvinnen natt til onsdag. Men det har foreløpig ikke latt seg gjøre. Vi forsøker igjen i dag og skal få oppnevnt en forsvarer til henne. Men historikk og bakgrunn er noe vi vil se nærmere på, forklarer Moen.

Kvinnen er ikke straffedømt tidligere.

Trolig sikret drapsvåpen

Hva som skjedde i forkant og under hendelsen er foreløpig uklart. Politiet har etterforsket saken gjennom natten og har sikret en kniv de mener kan være drapsvåpenet. Det er ingen mistanke om at flere personer er involvert i hendelsen.

Obduksjonsrapporten blir høyt prioritert på grunn av sakens alvor, opplyser Moen.

– Vi venter på en foreløpig obduksjonsrapport som trolig vil være klar i løpet av onsdag. Fengslingsmøtet vil trolig vil finne sted torsdag.

Moen sier de to sønnene er tatt hånd om av familie.

– Jeg ber om at de to sønnene nå skal få ro og at det respekteres, understreker han.

