Ny tiltakspakke fra regjeringen skal gjøre det lettere å felle ulv utenfor ulvesonen

Tiltakspakken lanseres etter at regjeringen i juni mottok flere innspill fra saueeiere for hvordan man effektivt kan få løst problemet med ulver som angriper og tar livet av beitedyr utenfor ulvesonen.

– Vi har lyttet til disse innspillene, og vi følger nå opp disse med nye tiltak som vil gjøre det lettere å felle ulv, sier statsminister Erna Solberg (H).

Blant tiltakene som skal innføres så fort som det er praktisk mulig er å innføre varslingsplikt på tvers mellom fylker ved observasjon av ulv, å øke døgnsatsene for godtgjørelse til jegere som deltar i kommunale skadefellingslag, og å doble utgiftsdekningen til disse lagene.

Regjeringen vil også utvide tidsrammen for fellingsperiodene fra hver tredje eller fjerde dag til opptil to uker, og å gi tillatelse til å bruke hunder i jakten på ulven.

Dale fornøyd

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er spesielt fornøyd med det siste tiltaket.

– For meg har det vært avgjørende å få sikret effektive uttak av ulv i beiteprioriterte områder. Jeg er derfor spesielt glad for at vi nå får på plass hjemmel til å bruke hund i ulvejakta, når lokale myndigheter finner det hensiktsmessig, sier han i en kommentar.

I tillegg skal tre uavhengige amerikanske forskere fra blant annet Harvard gjøre en gjennomgang av eksisterende studier og kunnskap om den norske ulvens genetikk.

Med ny teknologi vil man så undersøke hvor ulven i Skandinavia kommer fra, og også undersøke om det er innblanding av hund i arvematerialet.

– Symbolpolitikk

Senterpartiet er verken enige eller uenige i den nye tiltakspakken. Leder av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, sier til NTB at han mener tiltaket først og fremst framstår som symbolpolitikk, og gir fortsatt regjeringens ulvepolitikk strykkarakter.

– Disse tiltakene vil ikke bidra til å løse det grunnleggende problemet med mye tap av beitedyr og høyt konfliktnivå. De problemene vi har nå skyldes ikke manglende skadefelling i beiteprioriterte områder. De skyldes manglende lisensjakt sist vinter og en bestand av ulv som er langt over det målet Stortinget har satt, sier Pollestad.

