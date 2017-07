Innleie har kostet Norwegian 1,2 milliarder på få år

Etter oppstarten av langdistanseruter for fire år siden har bruk av innleide fly med mannskap, såkalt «wet lease», blitt vanlig i Norwegian. Hittil i år har denne typen innleie kostet selskapet 220 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

– Det hadde selvsagt vært en stor fordel å slippe det, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian om ekstrakostnadene.

Innleien har vært nødvendig av flere årsaker, som blant annet at fly tas av rute på grunn av skade, forsinkelser på bestilte fly fra Boeing og generelle trafikktopper. Innleie har derimot bidratt til at over 99 prosent av flyene har gått i rute i sommer.

– Fra neste år skal problemene vi har hatt de siste månedene, være løst. Da skal vi ikke ha behov på samme måte, men noe vil det alltid være, sier Kjos.

Torsdag, samme dag som Norwegian leverte et svakt kvartalsresultat, måtte flyselskapet kansellere flere av sine flyginger. På Oslo Børs stupte aksjen nesten 15 prosent.

