Vekst i Orkla tross økte råvarepriser og svak krone

– Vi opplevde i kvartalet økte råvarepriser på kjøtt og meieriprodukter i EU, i tillegg til svakere kroneutvikling i Norge og Sverige. Vårt mål er å kompensere for dette med økte priser på våre ferdigprodukter, men effekten av prisøkningene kommer til å bli noe tidsforskjøvet. I tillegg vil vi fortsette å effektivisere egen virksomhet, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Driftsinntektene økte fra 9.433 millioner kroner til 9.771 millioner, mens det justerte driftsresultatet vokste med 31 millioner til 1.025 millioner kroner. Også resultat før skatt ble forbedret, og endte på 967 millioner kroner.

Orkla ble 10. juli enig med Norsk Hydro om et salg av sin andel av aluminiumsselskapet Sapa. Ifølge Orkla er partene enige om en kjøpesum som verdsetter Sapa til totalt 27 milliarder kroner. Orkla-styret foreslår nå et ekstraordinært utbytte på 5 kroner per aksje.

– Med salget av Sapa vil Orkla ha en meget solid finansiell plattform som gir grunnlag for både fortsatt vekst og god utbyttekapasitet. I tråd med Orklas strategi for kapitalallokering er førsteprioritet å styrke merkevareområdet gjennom oppkjøp og investeringer i eksisterende virksomhet, sier Ruzicka.

Resultatet fra tilknyttede selskaper på 115 millioner kroner skyldes i hovedsak malingfabrikken Jotun. Svakere markeder innen shipping og offshore har på sin side påvirket Jotun negativt. Samtidig førte økte kraftpriser og økt produksjonsvolum til at Hydro Power forbedret driftsresultatet med 26 millioner kroner til 79 millioner forrige kvartal.

