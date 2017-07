Barkebrann i Larvik – setter inn brannhelikopter

Vindretningen gjorde at politiet lørdag ettermiddag gikk fra dør til dør til beboere nordøst for anlegget i Skiensveien og ba dem om å evakuere, eventuelt lukke dører og vinduer. Dersom vindretningen skulle endre seg er politiet forberedt på å stenge trafikken på E 18 dersom det skulle bli nødvendig, opplyser operasjonsleder Inge Omli Landsrød til VG.

Vestviken 110-sentral opplyste først til NTB at det ulmet i barken, og at det ikke var snakk om åpne flammer da brannvesenet kom til stedet. Til tross for brannvesenets innsats viste det seg vanskelig å slukke varmen. Det ble blant annet tatt i bruk en lift, slik at brannmannskapene kunne spyle vann rett ned på arnestedet.

Ved 18-tiden meldte politiet om at et brannhelikopter ville ankomme for å delta i slokkingen.

– I tillegg er Sivilforsvaret på plass for å bistå med vannforsyning, skriver politiet i Vestfold på Twitter.

Brannen skal være under kontroll, men politiet opplyser at det ikke finnes noen prognoser for når den vil bli slukket.

Det var forbipasserende som så røyken og meldte fra om brannen. Brannvesenet meldte om brannen på Twitter klokken 13.12.

– Det har vært en selvantenning i barkhaugene som har ført til røykutviklingen, sier brannkonstabel Thorbjørn Andersen til Østlands-Posten.

