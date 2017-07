Uklart hva kvinne i Steinkjer døde av

Kvinnen, som var i 50-årene, ble obdusert fredag.

– Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer ikke med noen sikker dødsårsak, sier etterforskningsleder Leif Gundersen til NTB. Han sier det kan gå en måned før den endelige obduksjonsrapporten foreligger.

De to som er siktet, nekter begge straffskyld, opplyste forsvarerne deres fredag. Avhørene av de to – en mann og en kvinne – fortsetter lørdag. De er siktet for uaktsomt drap.

Politiet anser dødsfallet som mistenkelig, men de hadde lørdag formiddag ikke trukket noen konklusjoner.

– Foreløpig vet vi ikke om det foreligger et straffbart forhold eller om dødsfallet skyldes andre ting, sier Gundersen.

De siktede ble pågrepet på et annet sted enn i boligen der kvinnen ble funnet. Begge tilhører samme rusmiljø som den avdøde kvinnen. Boligen hvor kvinnen ble funnet død tidlig fredag morgen, ligger i utkanten av Steinkjer sentrum.

