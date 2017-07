Sjuåring hentet ut av kirkeasyl etter fem måneder

– Fredag morgen var namsmannen og barnevernstjenesten inne i kirken og fikk hentet ut jenta, sammen med moren. Faren landet lørdag på Vigra flyplass, og far og datter er lykkelig gjenforent, sier farens advokat Sol Elden til Dagbladet.

Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett har bestemt at jenta og hennes to brødre skal tilbakeføres til barnas britiske far på den spanske øya Mallorca. Da barnevernet i Ålesund hentet jentas to brødre på skolen, flyktet moren med datteren til Spjelkavik kirke.

– Jeg er svært skuffet, fortvilet, skremt og sjokkert over at norske instanser ikke har tatt hensyn til barnas beste, især når det foreligger så mye dokumentasjon som underbygger mine bekymringer når det gjelder barnas tidligere levevilkår i Spania, som er av svært alvorlig karakter, sier moren til Dagbladet via sin advokat Heidi Varmann.

Høyesterett har bestemt at det er en spansk domstol som skal behandle hvem av foreldrene som skal ha foreldreretten til de tre barna.

