Vurderer om E18 må stenges på grunn av barkbrann

Et område på størrelse med to fotballbaner med bark har brent på Sky utenfor Larvik siden lørdag. Brannvesenet tror ikke de får slukket brannen før mandag. Søndag måtte politiet fortløpende vurdere om de måtte stenge E18 som ligger kloss inntil brannområdet. Årsaken var at slokkearbeidene genererte mer røyk enn da brannen fikk ulme i fred.

– Et tykt askelag på toppen av haugene hindrer vannet fra brannvesenet i å trenge ned i den brennende barken. Mannskapene har rotet i de brennende haugene med store gaffeltrucker for å slippe vannet til, men da blir det mer røyk, sier operasjonsleder lnge Omli Landsrød i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Politiet og Statens vegvesen vurderer fortløpende om motorveien skal stenges. Den vanlige fartsgrensen på 80 kilometer i timen er redusert til 50, men mye trafikk forbi brannstedet søndag ga enda lavere hastigheter.

– Vi har sluppet å stenge E18 til nå, men nøler ikke med å gjøre det dersom det blir nødvendig, sier Landsrød.

Brannvesenet og Sivilforsvaret har rullet ut over åtte kilometer med brannslanger på barkanlegget. Et helikopter ble også satt inn i slokkingsarbeidet. Det brant gjennom hele natt til søndag, og barkhaugene som opprinnelig var seks meter høye, har krympet til fire meter.

Folk i store deler av Vestfold har merket den kraftige røykutviklingen fra brannen. Ifølge Vestviken 110-sentral var det selvantennelse som utløste brannen.

