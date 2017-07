Barkbrannen i Larvik på retur

Brannen ved barkanlegget på Sky i Larvik startet lørdag, og siden har store mannskaper jobbet døgnet rundt. Brannvesenet tør ikke si når brannen er ferdig slukket, men håper det blir i løpet av tirsdag.

– Vi er veldig fornøyd med progresjonen der nå. Brannen er på retur, og det blir mindre og mindre brann for hver time som går, sier brannsjef Arve Stokkan i Larvik til NTB.

Bruker hjullastere

Søndag ble to hjullastere tatt i bruk for å grave ut masse fra de brennende haugene. Et tykt askelag på toppen hindret nemlig vannet i å trenge ned i barken.

– Vi har fire personer fra brannvesenet og seks fra Sivilforsvaret på stedet, sier Stokkan.

Brannsjefen sier at det fortsatt er svært sterk varme i de indre delene av området.

– Vi får ikke slukket eller gjort noe i den delen av brannen, sier han.

Arbeidet fortsetter natt til tirsdag.

Bilveien åpen

Søndag vurderte politiet om E18 måtte stenges like ved brannstedet.

– Vi vurderer dette fortsatt, men det er foreløpig ingenting som tilsier at det er nødvendig, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sør-Øst politidistrikt.

Det er mye røyk i området, men den regnes ikke som farlig for naboene.

– Røyken reduseres fortløpende, og det blir mindre og mindre av den, sier brannsjefen.

Få meldinger om røyk

Folk i store deler av Vestfold har merket den kraftige røykutviklingen fra brannen, men ifølge politiet har det ikke kommet mange meldinger om røyk den siste perioden.

Ifølge Vestviken 110-sentral var det selvantennelse i barkhaugene som utløste brannen.

Brannvesenet og Sivilforsvaret har rullet ut over åtte kilometer brannslanger på barkanlegget. I helgen bidro også brannhelikoptre i slokkingen.

