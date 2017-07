Grande avlyser ferien for å sanke velgere i sør og vest

Grande la ut på tur mandag og skal besøke Arendal, Stavanger, Bergen og Førde i løpet av uka. En smak av norsk festivalsommer får hun på Malakoff i Nordfjordeid fredag, men det er stemmesanking og ikke først og fremst natur- og kulturopplevelser som er målet for rundreisen sør og vest i Sommer-Norge.

– Vi må klare å gjøre oss bredere og vise fram mer enn miljøpolitikk. Derfor reiser jeg rundt for å besøke småbedrifter, sier Grande til NTB.

På spørsmål om hvor bekymret hun er for Venstres utsikter ved valget, svarer hun:

– Jeg sitter i bilen, kjører landet rundt og har avlyst ferien.

– Vi skal være overalt, lover hun.

Hordaland avgjør?

Ifølge Poll of polls kan nestleder Terje Breiviks evne til å mobilisere i hjemfylket Hordaland avgjøre Venstres skjebne ved valget. Her fikk partiet 5 prosent oppslutning i en måling Respons Analyse gjorde for Bergens Tidende i slutten av juni.

– Svarer valget til siste måling i hvert fylke, og fylkene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2013, får Venstre 4,09, skriver Poll of polls.

Grande mener valgkampen vil være en kamp mellom dem som vil reversere og de som vil være med og reformere samfunnet «for å beholde verdiene som det er bygd på».

Mandag ettermiddag taler hun til Unge Venstres sommerleir på Hove, og da vil hun si sin mening om et eventuelt samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Det er en allianse som ikke har ambisjoner på områder som Unge Venstre er opptatt av, som miljø, dyrevelferd, personvern og reformer i skolen, sier hun.

– Bare ett alternativ mot Lofoten-utbygging

Grande mener de to partiene vil bruke store ressurser på å reversere kommunereformen og mangler satsing på teknologi i skolen. Uten SV med på laget frykter hun dessuten «full utbygging» av oljefelter i Lofoten.

– For dem som ikke vil bygge ut Lofoten er det bare et alternativ, og det er å stemme på Venstre. Det er bare ett parti som virkelig er villig til å sette makt bak kravet, mener hun.

Ap har vært splittet i spørsmålet om oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. På landsmøtet vedtok partiet å åpne for konsekvensutredning av et av feltene utenfor Lofoten, Nordland VI. Senterpartiet vil i sitt partiprogram ikke åpne for dette.

(©NTB)