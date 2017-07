Leteaksjon etter mann på Sognefjellet

Mannen skulle være framme ved Sognefjellshytta søndag kveld, men har ikke kommet fram eller meldt seg, noe som førte til at politiet satte i gang en leteaksjon.

– Det har vært svært dårlig vær i området, med både sludd og hagl og vind. Vi prøvde å få luftambulansen fra Dombås inn for å søke, men måtte gi opp. Vi håper at skydekket letter nå på morgenen slik at helikopteret kan settes inn i letingen, sier operasjonsleder Arne Norvik i Innlandet politidistrikt til NTB.

Politiet vil trappe opp letingen med flere søkemannskaper mandag morgen og får bistand fra Sivilforsvaret.

– Dette er en fjellvant kar som har vært ute en vinternatt før, men denne gangen har han ikke meldt seg, sier Norvik.

