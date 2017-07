Mann (18) dømt til fengsel i 6,5 år for drapsforsøk i Kristiansand

En 18 år gammel mann er dømt til seks og et halvt års fengsel for drapsforsøk etter at han knivstakk en annen mann i Kristiansand november i fjor.