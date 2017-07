Omsetningsvekst for norske nettbutikker

Tallene kommer fra betalingstjenesten DIBS, som har nettbutikkene som kunde.

– De norske nettbutikkene omsetter for mer og mer, og det understreker at e-handelen er og blir en skarp konkurrent til den fysiske detaljhandelen, sier Henrik Sandberg, sjef for bedriftsutvikling hos DIBS.

Selskapet gir hvert år ut rapporten Norsk E-handel, der det ble anslått at nordmenns årlige forbruk i norske og utenlandske nettbutikker var på 90 milliarder kroner.

