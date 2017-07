Brannvesenet har kontroll på skogbrannen i Sarpsborg

– Vi har kontroll på videre spredningsfare, men på grunn av det vanskelige terrenget, lar vi brannen brenne ut, sier vaktleder Ole-Martin Isebakke i Alarmsentral Brann Øst til NTB.

Brannvesenet og sivilforsvaret er på stedet og følger med til brannen er helt brent ut.

– Det vil alltid blusse opp litt her og der, men vi har kontroll på ytre kjerne. Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta før brannen er helt brent ut, men vi må nok være her lenge, sier Isebakke.

Krevende terreng i skogområdet ved E6 i Eidet har gjort slokningsarbeidet vanskelig, og ifølge brannvesenet har hjelpen fra skogbrannhelikopteret vært avgjørende.

Frykter flere branner

Brannvesenet er bekymret for at det kan oppstå flere skogbranner i området.

– Det er en frykt vi har nå. Selv om det regner en kveld, er jorda så tørr at det fort tørker opp. Skogbrannfaren går ikke over med mindre det kommer betydelige mengder nedbør, helst over flere dager, sier Isebakke.

Han minner om totalforbudet mot bålbrenning og ber folk begrense bruken av åpen ild.

Skogbrannfare i flere fylker

Meteorologisk institutt advarer om stor lokal fare for skog-, gress- og lyngbrann brann i Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder.

Faren for skogbrann gjelder inntil det begynner å regne igjen, og det er ikke meldt nedbør de neste par dagene i de skogbrannutsatte fylkene.

