Mann druknet i Jerdalsbukta i Røyken

– Vi har funnet en mann under vann, men vi et foreløpig ikke hvilken tilstand han er i, sa operasjonsleder Marianne Mørch i Søndre Buskerud politidistrikt til NTB like etter at meldingen kom.

Omkring klokka 18 meldte politiet at mannen var bekrefte død, halvannen time etter at meldingen om ulykken kom.

Politiet vet ikke hva som har skjedd i forkant av ulykken i Drammensfjorden.

Nødetatene kom raskt til stedet, og luftambulanse ble tilkalt.

