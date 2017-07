Rekordlang boligkø for studenter i Oslo

– Dette er ny rekord, sier direktør Trond Bakke i Studentsamskipnaden til NRK.

Sammenlignet med tallene på samme dato i fjor er det rundt 300 flere som har søkt om studentbolig i år. Onsdag slippes i tillegg oversikten over ledige studieplasser for samordnet opptak. Da kan presset bli enda større.

Selv om det bygges nye studentboliger, øker også antallet studenter, noe som gjør at underskuddet på rimelige boliger fortsetter å øke. Mens det andre steder i landet er nok studentboliger, gjelder dette ikke i hovedstaden.

– Vi klarer ikke å lukke gapet mellom antall studenter som begynner å studere og behovet for studentboliger, sier Bakke.

Situasjonen blir ikke bedre av at nye og strammere regler for lån til bolig har kommet fra finansminister Siv Jensen (Frp). Med høye boligpriser i hovedstaden har dette ført til at det er flere enn før ute på leiemarkedet, slik at det private leiemarkedet også er knallhardt å komme inn på for studenter med dårlig råd.

Vil ha flere boliger

Norsk studentorganisasjon håper regjeringen tar det neste steget i høstens budsjett og innfrir studentenes krav om 3.000 nye studentboliger årlig, slik at flere studenter får en trygg boligsituasjon og kan bruke mer tid på studiene.

– Dessverre er det slik at også i år tyder det på at mange må ut på det private boligmarkedet i storbyene, dette betyr at studenter må bo dyrere enn de egentlig har råd tid, og de må jobbe mer. I ytterste konsekvens kan det føre til at unge velger bort studiene og drømmen om en utdanning fordi de ikke har råd til å leie bolig, sier Mats J. Beldo, leder i Norsk studentorganisasjon til NTB.

Kan endre seg

Direktør Bakke har imidlertid håp om at flere på den rekordlange ventelisten kan få seg bolig før studiestart.

– Vi vet at det er en del som endrer planer etter 1. august, så det blir fortsatt tildelt boliger i den perioden, sier han. Det vil imidlertid ikke dreie seg om mange boliger.

