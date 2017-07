Russiske myndigheter svarer på atomkraftverkslep

Tirsdag møter Norges ambassadør i Russland – Leidulv A. Namtvedt – og en representant for Statens strålevern russiske myndigheter for å diskutere saken, skriver Aftenposten.

Ifølge norske myndigheter er det en rekke ubesvarte spørsmål rundt slepet. Tirsdag 4. juli ble det meldt om brann om bord i kraftverket.

– Vi er fortalt at atomkraftverket skal stenges ned etter en testkjøring i St. Petersburg. Under ferden vil det derfor befinne seg brukt atombrensel om bord. Det gjør frakten langt mer risikabel for miljøet enn om den kun hadde med seg ubrukt brensel, har avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern uttalt.

Rosatom tilbakeviser påstanden fra Strålevernet.

«Til tross for testingen, vil det ikke være noe brukt atombrensel («spent nuclear fuel») om bord. Den informasjonen er villedende,» skriver Alexandra Yustus i Rosatoms kommunikasjonsavdeling i en epost til avisen.

Men ifølge Strand betyr ikke svaret at det ikke vil være brukt atombrensel om bord. Begrepet er Det internasjonale atomenergibyråets definisjon på helt utbrukt brensel, ikke definisjonen på brukt atombrensel.

– Så de har egentlig ikke svart på om det vil være brukt atombrensel om bord. Når, hvor og om de skal putte inn brensel og teste reaktorene, og bruke det til å produsere varme, er ikke avklart ennå, sier Strand.

(©NTB)