Tre personer tiltalt for å ha tent på Selje hotell

– Dette er en veldig alvorlig tiltale. Vi mener de har tappet hotellet for midler siden de kjøpte hotellet i 2014. Alle tre er tiltalt for å ha deltatt eller vært med i planleggingen av brannen, sier politiadvokat Magne Nyborg til Bergens Tidende.

I februar i år tilsto direktøren å ha tent på sitt eget hotell, som brant ned til grunnen 25. i november i fjor. Direktøren tilsto da at han hadde kjørt ens ærend fra Stockholm for å sette fyr på hotellet.

– Vi mener hotellsjefen og styrelederen var sammen om det. De kjørte fra Sverige og tilbake samme natt, i et forsøk på å skaffe seg alibi. Kjøkkensjefen har deltatt i planleggingen, sier Nyborg til avisen.

Politiet konkluderte fra begynnelsen av med at hotellet var påtent siden det ble funnet flere bensinkanner like ved. Tre brødre ble en uke etter brannen siktet og varetektsfengslet. De tiltalte sitter fortsatt i varetekt.

Brødrene skal ifølge politiet ha tappet hotellet for verdier. Påtalemyndigheten mener at hotellsjefen og styrelederen har brukt flere millioner kroner av selskapets penger på utgifter som ikke har noe med hotelldriften å gjøre. Ifølge politiet har over 200.000 kroner blant annet blitt brukt på kjøkkensjefens private forbruk.

Den svenske familien overtok hotellet i januar 2014, men etter kort tid fikk hotellet økonomiske vansker. I ettertid er det kommet fram at hotellet hadde en gjeld på 16 millioner kroner, men at det var fullforsikret.

Rettssaken mot de tre brødrene skal gå i starten av september.

