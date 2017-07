24-åring erkjenner at han drepte kjæresten

– Han har erkjent de faktiske forhold. Det han har sagt stemmer med bevisbildet for øvrig, sier politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til Dagbladet.

Mannen har forklart at han husker lite av selve handlingen. Videre har han forklart at han ønsket å ta sitt eget liv etter drapet. Politiet har gjennomført de første avhørene av ham etter at samboeren ble funnet drept i hytta på Sørbølfjellet i Flå i Buskerud.

Etter drapet kjørte mannen fra hytta i en bil og krasjet på riksvei 7 nær Gulsvik. Han satt fastklemt i bilen og skal ha oppført seg utagerende og snakket usammenhengende.

– Han har sagt at formålet med kjøreturen var å ta livet av seg. Men det er uklart hva som har skjedd underveis, sier hans forsvarer, advokat Sindre Løvgaard.

Politiet tror de også vet hvorfor 24-åringen drepte kjæresten. De har oppnevnt rettspsykiatere for å få vurdert mannens psykiske helse.

– Vi har brakt på det rene et motiv, sier Omholt, men ønsker ikke å gå mer inn på hva det er.

Mannen fremstilles for varetektsfengsling i Ringerike tingrett i Hønefoss fredag ettermiddag.

