Mann døde etter voldsepisode på Bjerke i Oslo

Overfor VG bekrefter politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt at mannen som ble funnet med livstruende hodeskader tirsdag, døde torsdag kveld. Mannen var innlagt på Ullevål sykehus etter hendelsen.

To menn, en i 30-årene og en i 40-årene, er siktet for drapsforsøk. Politiet vil ta stilling til om siktelsene skal endres fredag morgen.

– Siktelsene vil bli vurdert i morgen tidlig. Det vil også bli vurdert om de siktede skal fremstilles for fengsling i morgen, sier Strand til NRK.

Funnet bevisstløs

Den døde mannen er i midten av 30-årene og er hjemmehørende i bydelen Bjerke. Han ble funnet bevisstløs på bakken med synlige hevelser i ansiktet av forbipasserende i Refstadsvingen rundt klokka 15.45 tirsdag.

Dagen etter opplyste politiet at de hadde pågrepet og siktet de to mennene for drapsforsøk. De er kjent for politiet fra før, som mener det skal ha vært en konfrontasjon eller et slagsmål i forkant av hendelsen. Vitner skal ha sett deler av det som skjedde.

Erkjenner ikke straffskyld

Advokat Henrik Boehlke representerer mannen i 40-årene, og sier til avisa at hans klient er gjort kjent med at mannen er død.

– Han er klar over det. Han erkjenner ikke straffskyld og vi venter foreløpig på politiets avgjørelse for om han vil fremstilles for varetekt. Det er alt jeg kan si på nåværende tidspunkt, sier Boehlke.

Advokat Unni Fries, som forsvarer den andre siktede, sier at hennes klient har avgitt en lang og grundig forklaring.

– Utover det vil jeg ikke si noe mer nå. Heller ikke om hvordan han stiller seg til siktelsen, sier Fries.