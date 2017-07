Mann stjal lovsamling fra retten – må i fengsel

Mannen skal ifølge dommen ha forsynt seg med et stempel med stempelpute, en fjernkontroll og en lovsamling fra Bergen tingrett, skriver Bygdanytt.

Det hindret ham imidlertid ikke i å begå flere lovbrudd, og mannen fikk en tiltale på 39 punkter mot seg. To av tiltalepunktene frafalt, men han ble funnet skyldig på de 37 øvrige. Dette omfattet blant annet forretningstyveri, narkotikakriminalitet og ruspåvirket kjøring.

Mannen, som er i 20-årene, er dessuten stoppet fire ganger av lovens lange arm for å kjøre uten sertifikat. Retten konkluderte med at han mister førerretten for alltid.

Mannen er domfelt ni ganger tidligere. Også da dreide det seg i stor grad om vinningsforbrytelser. I tillegg til fengselsstraffen på åtte måneder må han betale 5.000 kroner i bot.

