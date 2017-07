Bergensbanen åpnet etter strømproblemer ved Hønefoss

Et tog på Bergensbanen ble fredag stående ved Hønefoss etter å ha dratt med seg en kontaktledning. Det førte til at strekningen mellom Hønefoss og Vikersund ble stengt, men klokka 2.30 natt til lørdag meldte Bane Nor at den var åpnet igjen.

De nær 400 passasjerene som var om bord i toget ble kjørt videre med buss, skrev Bergensavisen.

– Det er en grusvei like ved toget, så vi har bestilt ni busser som skal bringe passasjerene videre, opplyste pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB.

Toget skulle fra Bergen til Oslo. Trafikkproblemet oppsto i 17-tiden fredag.

