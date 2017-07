Oslo-mann tiltalt – kjørte på jente og forlot henne livstruende skadd

Den 39 år gamle Oslo-mannen stakk fra stedet etter å ha kjørt på jenta, og ga ikke lyd fra seg. Han ble pågrepet først en uke senere, da politiet kom på sporet av ham etter blant annet å ha gransket overvåkingsopptak fra området der påkjørselen skjedde. Nå er 39-åringen tiltalt for forholdet, melder NRK.

– Når det gjelder kjøringen i Skien i januar i år, så har han erkjent at det var han som kjørte den bilen som dessverre traff denne jenta, sier mannens forsvarer, advokat Stian Mæland.

Påkjørselen fant sted i 7-tiden på morgenen fredag 27. januar, da den 17 år gamle jenta gikk langs veien til skolebussen. I tillegg er mannen tiltalt for å ha unnlatt å hjelpe henne etter påkjørselen og for å ha forlatt henne livstruende skadd. Disse to punktene om påkjørselen er de alvorligste i tiltalen, mener politiadvokat Kjell Ove Ljosåk.

