Stort steinras over klatrerute i fjell i Setesdal

Luftambulansen ble sendt for å starte søk i området. Mannskapet ombord melder at steinraset har krysset den etablerte klatreruten, ifølge Agder politidistrikt. Ruten er en såkalt Via Ferrata, en klatrerute som er sikret permanent, som oftest med stålvaier lang hele traseen oppover fjellsiden.

– Det er helt uvirkelig at det har gått et ras her. Heldigvis tyder ingenting på at det var folk i løypa da raset gikk, sier Arne Bakke, som er leder for Via Ferrata-løypa og som guider turister via denne løypa, til Fædrelandsvennen.

Meldingen om raset kom rett før klokka 11 lørdag formiddag. Luftambulansen avsluttet søket en times tid senere, og meldte tilbake om at det ikke var gjort observasjoner som tydet på at noen var tatt av raset,

