Veltet tankbil lekker propan i Telemark

– Det er uklart om det er hull på selve tanken, men det lekker fra to hull i utvendige rør bak på tankbilen, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt til NTB. Det er ingen umiddelbar brannfare, men gassen er brennbar. Brannvesenet jobber på stedet.

Tankbilen veltet på E134, 2 til 3 kilometer vest for Sauland sentrum i Hjartdal kommune. Det er ikke kjent hvorfor tankbilen veltet, men det er en skarp sving i området. Sjåføren er sendt til legevakten på Notodden for en sjekk. Veien er stengt.

– Firmaet som eier tankbilen er varslet og de kjører opp en tom tank for å fylle propanen over på den. Men den er langt unna, så det kan ta et par timer, sier Aaltvedt.

I tillegg er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap varslet, slik prosedyren er i slike tilfeller. Så langt har politiet vurdert at det ikke er behov for å evakuere noen beboere. Det bor ingen nært ulykkesstedet.

