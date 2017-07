Arbeiderpartiet går til valg på å få flere unge i arbeid

– Hvis unge mennesker blir stående utenfor arbeid og opplæring for lenge, så kan de bli stående ute hele livet. Som samfunn har vi ikke råd til det. Derfor går Arbeiderpartiet (Ap) til valg på en bred pakke for å få unge inn i arbeidslivet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

De sju tiltakene som Ap lanserer skal sikre at unge får kompetanse for framtiden, at de får hjelp til å komme å komme inn i arbeid, og at de får tilrettelegging ved behov. Blant annet skal flere lærere per elev, flere studieplasser og finansiering av flere tiltaksplasser bidra til det.

(©NTB)