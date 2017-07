Stortingskandidat for Venstre gir 600.000 i valgkampstøtte

– Jeg er i stand til det. Selv om det er mye penger, vil det ikke påvirke dagliglivet mitt. Jeg ønsker å fremme Venstre og Venstres politikk, sier Voldstad til Dagens Næringsliv.

Voldstad meldte seg inn i Venstre i 2010. Han har deltatt på de to siste landsmøtene. I dag har Oslo Venstre to stortingsrepresentanter: partileder Trine Skei Grande og nestleder Ola Elvestuen.

Voldstad har bygget seg opp med eiendomsinvesteringer i Norge, Sverige og Tyskland. Uansett utfall i valget vil han ikke komme på Stortinget som nummer seks på Venstres valgliste i Oslo. Han deltar i gruppen for å skaffe valgkampinntekter til Oslo Venstre.

– Det er ikke bare penger som trengs i en valgkamp, men noe penger er viktig. Venstre er et stort parti i en liten kropp. Det er et politisk bredt parti, og det er krevende. Men det er heldigvis mange som jobber frivillig for oss i valgkampen, sier Voldstad.

