Beboere hjemme igjen etter brann i næringsbygg i Moss

Brannvesenet har kontroll på situasjonen, skriver Moss Avis. Klokken 23 fikk beboerne vende hjem igjen.

– Brannvesenet driver etterslukking og passer på at det ikke sprer seg til nabobyggene som ligger tett inntil, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ingar Signebøen, til NTB.

Signebøen sier brannvesenet anslår å jobbe på stedet i hele natt.

Politiet meldte om brannen like før klokka 20 mandag kveld. Det ble først opplyst at det brant i Kias sykkelverksted.

– Det viste seg at det ikke brenner i et verksted, men i et større næringsbygg like ved, opplyste Bjarte Norheim, operasjonsleder i Øst-politidistrikt til NTB.

Beboere i Tjernveien og Skanseveien måtte evakueres fra området grunnet mye røyk, opplyste politiet på Twitter.

– Rundt 30 hus sør for området er evakuert og personene er bedt om å holde seg langt unna til røyken avtar. Det er fortsatt mye røyk som velter opp, sa Norheim til NTB.

Politiet hadde mandag kveld flere enheter på stedet som sperret av veier inn til næringsbygget. Ifølge Norheim ligger det brennende bygget i et område med flere næringsbygninger.

Moss Interkommunale brannvesen, Vestby og Rygge brannvesen deltok alle i slukkingsarbeidet mandag kveld.

