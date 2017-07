NVE: – Prognosene i Utvik er gode

– Værprognosene er gode framover. Elva vil gå ned. Den har allerede gått mye ned. Det verste er over, men skaden er der uansett. Det er mye oppryddingsarbeid, sier fungerende regionsjef i NVE, Svein Arne Vågane, til NTB.

I Sogn og Fjordane er tre steder særlig rammet: Sandane og Breim i Gloppen kommune og Utvik i Stryn kommune.

– Storelva i sentrum av Utvik har tatt brua på Fylkesvei 60. Broene mot Førde er stengt. Det er ikke tilkomst til Førde eller Stryn. Vegvesenet gjør en god jobb der, men det vil ta tid, opplyser Vågane.

Ved målestasjonen i Stryn regnet det 15 millimeter på en time mandag ettermiddag. Regnbygene er lokale, slik at selv om Utvik er isolert, er det lite regn 8 kilometer lenger nord, i Innvik.

Begge elvene som renner gjennom Utvik, gikk over sine bredder. Dermed ble Utvik sentrum helt isolert mandag, og strøm og vann ble kuttet. Det er store materielle skader, men ingen personer er skadd.

Vågane bekrefter at 56 personer er evakuert. Tirsdag morgen vil Fylkesmannen, beredskapsgruppa og flere i kommunen komme for å få overblikk over situasjonen.

– Jobben blir å definere et elveløp igjen, sier Vågane, som ikke vil uttale seg om hvor lenge veiene blir holdt stengt eller om situasjonen for de evakuerte i området.

(©NTB)