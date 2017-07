Arbeidstilsynet frykter helsefarlige kirkeklokker 

I 2015 ble Nord-Aurdal kirkelige fellesråd pålagt av Arbeidstilsynet å redusere støyen i kirkeklokkene. Tross forbudet og et 20-talls purrebrev, er det ikke ennå foretatt noen endringer i kirkeklokkenes støynivå i prestegjeldets fem av seks kirker, skriver NRK.

Fra 25. juli i år gir Arbeidstilsynet derfor prestegjeldet bøter på 1.000 kroner dagen som et pressmiddel for å få gjennomført tiltaket.

– Støy er et alvorlig arbeidsmiljøproblem. Her gjelder det i begrensede perioder, men likevel er lyden så høy at det må gjøres tiltak slik at de ansatte ikke blir eksponert for den, sier regiondirektør Kjell Haugen i Arbeidstilsynet Indre Østland.

Kirketjener Henning Andersen bruker i dag ørepropper og øreklokker når han ringer med klokkene i Aurdal kirke i Valdres.

– Dette har hengt over mange av oss, som noe vondt i lang tid. Det synes jeg er synd, når det er så lite som skal til for å gjøre noe, sier han og legger til at saken kunne vært løst ved å strekke tauene en etasje eller to lenger ned.

Nord-Aurdal kirkelig fellesråd opplyste i en pressemelding 26. juli at de vil forlenge tauene i kirkeklokkene fra 1. august, ifølge NRK.

(©NTB)