Mann dømt for drapsforsøk etter knivstikking i Odda

Ifølge NRK slår dommen fra Hardanger tingrett fast at 42-åringen knivstakk en annen mann to ganger i magen. Offeret hadde livstruende blødning, men klarte seg etter livreddende sykehusbehandling.

Den tiltalte mannen vedgikk i retten at han sto bak knivstikkingen, men hevdet at det ikke var noe drapsforsøk fra hans side. Han har forklart at han handlet i nødverge.

Knivstikkingen skjedde i en leilighet i Odda, natt til lørdag 26. november.

