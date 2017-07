Norwegian-passasjerer tilbake i Norge

– Ja, passasjerene skal ha kommet seg fram nå, opplyser kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, til NTB onsdag formiddag.

I Oakland utenfor San Francisco i USA måtte Norwegian-passasjerer vente i tre døgn på fly til Oslo. Flyet ble utsatt fra lørdag til mandag morgen, og så kansellert igjen, før det ble satt opp ny avgang tirsdag. I alt 177 passasjerer måtte tirsdag morgen gå av et fly som skulle fra Malaga i Spania til Sola i Stavanger på grunn av mangel på flyansatte, meldte Stavanger Aftenblad.

– Vi har dessverre noe etterslep på grunn av tidligere forsinkelser som påvirker noen flygninger i dag. Vi jobber på spreng for å hente oss inn igjen og informerer kundene løpende via sms, men de fleste av våre over 600 flygninger i dag er i rute, forklarer Sandaker-Nielsen.

(©NTB)