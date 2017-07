15-åring erkjenner ikke straffskyld etter knivstikking i Kristiansand

15-åringen ble pågrepet og siktet for å ha knivstukket en 17 år gammel jente og en 23 år gammel kvinne på Coop Obs Sørlandssenteret onsdag kveld.

Siktede har ikke vært i stand til å avgi forklaring, men i fengslingsmøtet torsdag ettermiddag gikk det fram at hun ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen, sier jentas forsvarer, Hege Klem, til NRK.

Fungerende påtaleleder i Agder politidistrikt, Cecilie Pedersen Hille, opplyser at politiet har bedt om at kvinnen varetektsfengsles i to uker med brev- og besøksforbud. De forventer at kjennelsen kommer i løpet av fredag formiddag.

–Hun har ikke ønsket å forklare seg, men møtte i rettsmøtet. Hun samtykker ikke til fengsling, sier Hille til NTB.

Familiene i sjokk

17 år gamle Marie Skuland fra Kristiansand døde natt til torsdag av skadene etter knivstikkingen. Hun var ansatt som sommervikar på Coop Obs Sørlandssenteret.

Bistandsadvokat Åse Johnsen Drabløs forteller at jentas familie er i sjokk over det som skjedde.

–Jeg har ikke fått pratet så mye med dem, men de har det selvfølgelig helt forferdelig. Dette er et sjokk, og helt uforståelig, sier hun til NTB.

Den andre som ble knivstukket, en 23 år gammel kvinne som var kunde ved butikken, er innlagt på Oslo universitetssykehus. Tilstanden betegnes torsdag kveld fortsatt som kritisk.

Maria Ursin Ingebrigtsen er oppnevnt som kvinnens bistandsadvokat. Hun har vært i kontakt med kvinnens ektemann, men har ikke vært i kontakt med 23-åringen.

– Ektemannen tar selvfølgelig dette veldig tungt. Det er en trist situasjon, som er tøff for familien. Han ønsker ro slik at han kan konsentrere seg om situasjonen til kona, sier hun til NTB.

Skal ha rømt fra barnevernsinstitusjon

15-åringen hadde fram til onsdag bodd på en barnevernsinstitusjon som drives av det private selskapet Næromsorg Sør på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Derfra skal hun ha rømt tidligere onsdag, men utover å bekrefte at 15-åringen bodde der, vil ikke daglig leder Lena Braathen kommentere saken.

15-åringen ble ifølge politiet etterlyst av barnevernsinstitusjonen en time etter hendelsen, Men Braathen vil ikke kommentere om det var først etter at de fikk vite om voldshendelsen at hun ble etterlyst.

Enhetsleder for inntak i Bufetat Region Sør, Bjørn Robert Orten Groven, sier til NTB at de ble varslet om saken av Næromsorg Sør natt til torsdag.

–Vi er i tett dialog med andre etater om hvordan hendelsesforløpet var. Naturligvis er det politiet som etterforsker saken, sier han.

Innlagt på psykiatrisk avdeling

Siktede er en kjenning av både politiet og barnevernet. Hun har så langt ikke latt seg avhøre, men politiet opplyser at de planlegger å gjøre et nytt forsøk fredag.

Blant annet ønsker politiet å finne ut av om det var noen relasjon mellom ofrene og siktede.

I mellomtiden vil jenta oppholde seg på en barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Arendal, der hun ble frivillig innlagt onsdag kveld. Ifølge forsvarsadvokaten er siktede svært preget av situasjonen.

– Hun var ikke i stand til å bli avhørt. Hun er dypt fortvilet, sier Klem til NTB.

Det er oppnevnt en sakkyndig som skal vurdere tilstanden til 15-åringen og om hun er tilregnelig.

Dramatisk

Flere vitner forteller om dramatiske scener inne på kjøpesenteret før 15-åringen ble pågrepet.

– Jeg jobber på Session, og vi stengte dørene da hun var på vei mot butikken. Først kom en folkemengde på rundt 50 personer løpende. Så kom hun, og ble stående utenfor butikken og truet folk. Før hun så løp videre, sier et av vitnene, Charlie Troxel, til Fædrelandsvennen.

Politiet har foreløpig ikke helt oversikt over hendelsesforløpet, og ønsker fortsatt å komme i kontakt med vitner som har mer informasjon.

–Spesielt ønsker politiet tilgang til bilder og film som vitner kan ha tatt, sier Hille.

Kristiansand kommune har satt krisestab og opprettet telefonnumre berørte kan ringe ved behov. De ansatte ved kjøpesenteret holdt et minutts stillhet da det åpnet torsdag, mens Coop Obs holdt stengt ut dagen.