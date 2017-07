16-åring død etter voldsepisode på Holmlia

Hendelsen skjedde 12. juni. 16-åringen ble innlagt på barneintensiven på Rikshospitalet.

– Gutten var ikke ved bevissthet da han ble fraktet til sykehus, og har ikke vært kontaktbar siden, sier politiadvokat Andreas Strand i Oslo politidistrikt til NTB.

16-åringen døde tirsdag denne uken. Gutten ble obdusert onsdag, men politiet ønsker ikke å kommentere hva som er dødsårsaken, ettersom det ennå ikke er presentert for pårørende og siktede.

– Vi er klar over at det verserer rykter om dødsårsak, og vi ønsker det disse skal tones ned av hensyn til de etterlatte som opplever det belastende, sier Stand.

18-åring siktet

Gutten var elev på tiende trinn ved Holmlia skole. Volden skjedde i skoletiden, men utenfor skolens område, sier rektor ved Holmlia skole til NRK.

Dagen etter hendelsen, 13. juni, ble en 18-åring pågrepet og siktet for forholdet. Mannen sitter fortsatt i varetekt, ifølge politiet.

– Siktede er i svært liten grad kjent for politiet fra før. Han har én sak på seg fra tidligere som han fikk en mild reaksjon for, sier Strand, og legger til at 18-åringen ikke skal være en del av et tungt miljø.

Vurderer drapssiktelse

Ifølge kjennelsen fra varetektsfengslingen 13. juni har 18-åringen erkjent å ha slått avdøde fire ganger, skriver ABC Nyheter. Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 274 om grov kroppsskade.

Politiet vurderer nå å endre siktelsen mot 18-åringen og tiltale ham for drap, skriver NRK.

Fornærmede og siktede skal ha kjent hverandre fra før. Begge er fra Holmlia og er norske statsborgere.

Politiet ønsker ikke å kommentere motivet til siktede.

