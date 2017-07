Drapssiktet 15-åring har vært til psykiatrisk behandling i lengre tid

15-åringen ble pågrepet og siktet for å ha knivstukket en 17 år gammel jente og en 23 år gammel kvinne på Coop Obs Sørlandssenteret onsdag kveld.

Siktede har ikke vært i stand til å avgi forklaring, men i fengslingsmøtet torsdag ettermiddag gikk det fram at hun ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen, opplyste jentas forsvarer Hege Klem til NRK.

–Hun har det forferdelig og er veldig preget av situasjonen. Hun tenker på de pårørende og den som er gjenlevende, sier hun.

Ifølge politiet er det oppnevnt en psykiatrisk sakkyndig som skal undersøke jenta i helgen, med tanke på tilregnelighetsspørsmålet.

Gjentatte utrykninger

Siktede er kjent for både politiet og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet Sykehus fra tidligere.

Administrerende direktør Jan-Roger Olsen ved Sørlandet sykehus bekreftet torsdag overfor Fædrelandsvennen at jenta har vært til behandling ved ABUP i lengre tid.

Avisen erfarer også at nødetatene gjentatte ganger har rykket ut til akuttoppdrag i forbindelse med 15-åringen, som blant annet skal ha truet med å hoppe fra Varoddbrua nærheten av Kristiansand flere ganger siden nyttår.

– Det man ikke har sett, er at hun kunne begå vold mot andre, sier sykehusdirektøren, og lover samtidig at de vil granske saken ytterligere.

– Samfunnet har sviktet

Det vil også Kristiansand kommune. 15-åringen hadde fram til onsdag bodd på en barnevernsinstitusjon som drives av det private selskapet Næromsorg Sør (NOS) på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

15-åringen ble ifølge politiet etterlyst av barnevernsinstitusjonen en time etter hendelsen, Men NOS vil ikke kommentere om det var først etter at de fikk vite om voldshendelsen.

Petter Stranger, konstituert virksomhetsleder på barne- og familiekontoret i Kristiansand, forteller til NRK at kommunen vil se på hva de kunne gjort annerledes.

– Samfunnet har et ansvar, og samfunnet har sviktet når et barn dreper. Vi er nødt til å se på hva vi gjør, og se om vi kunne ha gjort ting bedre, sier han.

Kommunen har også satt krisestab, og har opprettet krisetelefon for dem som har behov for å snakke om hendelsen. De ansatte ved kjøpesenteret holdt ett minutts stillhet for ofrene da de åpnet torsdag morgen.

Familiene i sjokk

17 år gamle Marie Skuland fra Kristiansand døde natt til torsdag av skadene etter knivstikkingen. Hun var ansatt som sommervikar på Coop Obs Sørlandssenteret.

Bistandsadvokat Åse Johnsen Drabløs forteller at jentas familie er i sjokk over det som skjedde.

–Jeg har ikke fått pratet så mye med dem, men de har det selvfølgelig helt forferdelig. Dette er et sjokk, og helt uforståelig, sier hun til NTB.

Den andre som ble knivstukket, en 23 år gammel kvinne som var kunde ved butikken, er innlagt på Oslo universitetssykehus. Tilstanden betegnes torsdag kveld fortsatt som kritisk.

Kvinnens bistandsadvokat, Maria Ursin Ingebrigtsen, har ikke vært i kontakt med kvinnen. Hun har imidlertid vært i kontakt med 23-åringens ektemann.

–Han tar selvfølgelig dette veldig tungt. Det er en trist situasjon, som er tøff for familien. Han ønsker ro slik at han kan konsentrere seg om situasjonen til kona, sier hun til NTB.

Venter kjennelse fredag

Fungerende påtaleleder i Agder politidistrikt, Cecilie Pedersen Hille, opplyser at politiet har bedt om at kvinnen varetektsfengsles i to uker med brev- og besøksforbud. De forventer at kjennelsen kommer i løpet av fredag formiddag.

–Hun har ikke ønsket å forklare seg, men møtte i rettsmøtet. Hun samtykker ikke til fengsling, sier Hille.

Påtalelederen sier til Agderposten at jentas historikk vil bli undersøkt i den videre etterforskningen av saken, som hun betegner som dypt tragisk.

– Det er bare ofre i denne saken, sier hun til avisen.