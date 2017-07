Ett minutts stillhet på kjøpesenter etter knivdrap

Sikkerhetssjef Oda Stavnsborg i Olav Thon-gruppen, som eier kjøpesenteret, sier til NRK at det er en tung dag for alle som jobber der. Arbeidsdagen ble startet med ett minutts stillhet.

– Våre tanker går nå til våre ansatte som ble skadd og de berørte. Vi har informert de ansatte gjennom felles Facebook-gruppe og informert dem om at de som har behov for å prate med noen eller annen assistanse får oppfølging umiddelbart, skriver senterdirektør ved Sørlandssenteret Ruben Stenvold i en skriftlig uttalelse til Fædrelandsvennen.

17 år gamle Marie Skuland døde på sykehus etter at hun ble knivstukket inne i Coop Obs-butikken, hvor hun var sommervikar. I tillegg ble en 23 år gammel kvinne kritisk skadd. En 15 år gammel jente er pågrepet i saken. Obs-butikken holdt stengt da senteret åpnet.

– Det er med stor sorg at vi har mottatt melding om at en av våre medarbeidere på Coop Obs døde som følge av skadene hun ble påført i den tragiske hendelsen i går. Våre tanker og dypeste medfølelse går til familie, kolleger og etterlatte, sier administrerende direktør Tore Klovning i Coop Sørvest.

Kristiansand kommune har satt krisestab etter hendelsen.

– Det er helt åpenbart at dette har vært en vanskelig opplevelse for veldig mange. Vi prøver å få oversikt om hvem som har behov for hjelp, sier fungerende ordfører i Kristiansand Jørgen Kristiansen (KrF) til NTB.

(©NTB)