Jente (15) siktet for drap etter knivstikking i Kristiansand

Den 17 år gamle jenta som var ansatt ved butikken, ble bekreftet død like over midnatt. Også en kvinne i 20-årene som var kunde, ble knivstukket. Hennes helsetilstand er foreløpig ukjent. Begge skal ha vært ved bevissthet da de ble fraktet til Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Knivstikkingen skjedde onsdag ettermiddag i 17.30-tiden inne på butikken Coop Obs, opplyser politiet.

Et av vitnene forteller til Fædrelandsvennen at jenta skal ha truet flere andre på senteret, mens et annet vitne opplyser at de to fornærmede ble knivstukket i magen og i siden.

Den 15 år gamle jenta ble pågrepet uten dramatikk inne på senteret. Hun hadde tidligere på dagen rømt fra en barnevernsinstitusjon på Sørlandet og er kjent for politiet fra tidligere.

Politiet ber om vitner som har observert hendelsen eller som har viktig informasjon, om å ta kontakt.

Torsdag formiddag holder politiet pressekonferanse på politihuset i Kristiansand.

(©NTB)