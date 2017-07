Ordfører om kjøpesenterdrap: – Utrolig trist

En 17 år gammel Coop-ansatt ble drept og en kunde i 20-årene ble skadd i knivepisoden, som utspant seg inne på kjøpesenteret rundt klokka 17.30 onsdag kveld. En 15 år gammel jente er pågrepet og siktet for å stå bak.

– Dette er dypt tragisk og en utrolig trist hendelse. Våre tanker og dypeste medfølelse går til familien til den avdøde og den skadde, sier Kristiansen til NTB.

Han opplyser at det ble satt krisestab torsdag morgen.

– I løpet av formiddagen skal vi blant annet ha møter på Coop, hvor åstedet var. Vi jobber med å få oversikt over alle involverte. Vår jobb er i stor grad å være tilgjengelige som samtalepartnere og krisehjelp, sier han.

Flere vitner har fortalt om dramatiske scener inne på Sørlandssenteret før 15-åringen ble pågrepet.

– Det er helt åpenbart at dette har vært en vanskelig opplevelse for veldig mange. Vi prøver å få oversikt om hvem som har behov for hjelp, sier den fungerende ordføreren.

